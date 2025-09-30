Genç kaleci hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Genç kaleci hayatını kaybetti

İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Son Haberler
Madonna’dan yıllar sonra şoke eden itiraf! Sır gibi saklamış
Madonna’dan yıllar sonra şoke eden itiraf! Sır gibi saklamış
Trump Hamas’ı tehdit etti! En fazla 4 gün süre verdi
Trump Hamas’ı tehdit etti! En fazla 4 gün süre verdi
Bir parti daha Meclis açılışına katılmıyor
Bir parti daha Meclis açılışına katılmıyor
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye darbe! Sultangazi yapılanması çökertildi
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye darbe! Sultangazi yapılanması çökertildi
“AKP Tayyip Erdoğan sonrası için üçe bölündü!” Erdoğan’ın aklındaki kişiyi açıkladı
“AKP Tayyip Erdoğan sonrası için üçe bölündü!” Erdoğan’ın aklındaki kişiyi açıkladı