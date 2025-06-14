Genç kız ablasını bıçaklayarak öldürdü! Kavgayı ayırmaya çalışan da yaralandı: Cinayetten sonra yaptığı ‘pes’ dedirtti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Genç kız ablasını bıçaklayarak öldürdü! Kavgayı ayırmaya çalışan da yaralandı: Cinayetten sonra yaptığı ‘pes’ dedirtti

Aksaray’da iki kardeşin kavgası kanlı bitti. Aralarında kişisel anlaşmazlık bulunan C.İ üvey ablası Figen Bozkurt’u bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan C.İ, saklandığı evde yakalandı.

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde bulunan Çalışkan Apartmanı'nın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anneleri aynı olan üvey kardeşler Figen Bozkurt (34) ile C.İ, (29) aralarındaki husumet yüzünden tartıştı.

Olay daha sonra kavgaya dönüşürken, C.İ, yanındaki bıçakla Figen Bozkurt'u göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen M.G.'yi (39) de kolundan bıçakladı. Ağır yaralanan Figen Bozkurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışmada katil zanlısı C.İ'yi olaydan sonra evine gittiği C.İ. isimli kadın ve Y.B. isimli erkekle birlikte sabaha karşı evde yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan C.İ, Y.B. ve C.İ. Aksaray Adliyesine sevk edildi. Katil zanlısı C.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.B. ve C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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