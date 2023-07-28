Genç kız AKP zihniyetine isyan etti

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında konuşan genç kız AKP zihniyetine isyan etti. Genç kız "Yabancıların AVM'si olduk. Bir araba almayı bile hayal edemiyorum" dedi.

Genç kız AKP zihniyetine isyan etti

Editör: Osmancan Erok

AKP iktidarının özellikle son 10 yılında sığınmacı sayısının 10 milyona dayanması, döviz kurunun yükselmesi ile birlikte ülkenin yabancıların alışveriş merkezine dönmesi vatandaşların büyük tepkisini çekiyor.

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına rağmen yabancıların aldığı lüks konutlar ve sürdükleri rahat yaşam görenleri isyan ettiriyor.

Üniversite mezunu olmasına rağmen aldığı maaşla büyük geçim sıkıntısı yaşadığını belirten genç kadın yaşadıklarına isyan etti. Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan genç kadın, Türkiye’nin yabancıların AVM’si olduğunu belirtti.

AKP’ye oy verenlerin tuzunun kuru olduğunu ya da aklını emanet ettiğini vurgulayan genç kadın, Arapların çalıştığı eczaneden çok rahat ilaç almalarına rağmen Türklerin ilaç farkını bile ödeyemediğini söyledi.

Genç kadın kazandığı para ile araba ya da eşya alamadığını belirterek, Arapların İstanbul’un en güzel yerlerinde yaşadığını vurguladı.

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