Genç kız, annesini 11 yerinden bıçakladı!

Olay, dün Samsun İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. K.M. ile annesi G.M. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın, erkek arkadaşının kendisini kullandığını ve ayrılması gerektiğini söylemesi üzerine çıktığı öğrenildi.

Tartışmanın büyümesiyle K.M., annesi G.M.'yi 11 yerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.M., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.M.'yi yakalayıp gözaltına aldı. K.M. ifadesinde ilk başta durumu inkar etse de daha sonra olayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Polisin yaptığı görüşmede ise G.M.'nin, kızının psikolojik rahatsızlığının olduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

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Bıçaklayan genç kız K.M., "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu" diyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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