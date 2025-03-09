Genç kız çarşafları birbirine bağlayıp alt kata inmek istedi! Korkunç kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya'nın Karatay ilçesinde 19 yaşındaki S.G, isimli kız balkonlar arasında inmek için çarşafları bağladı ancak dengesini kaybederek sert zemine düştü. Yaralı olarak kaldırılan genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Konya'da 19 yaşındaki kız bağladığı çarşaflarla 4. kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna inmeye çalıştığı sırada sert zemine düşerek yaralandı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde bulunan Dağ Deviren Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı. Daha sonra çarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç kız 3. katın balkonuna inmek istedi.

Birbirine bağladığı çarşaflarla yangından kaçmak istedi. Klimanın üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediBirbirine bağladığı çarşaflarla yangından kaçmak istedi. Klimanın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi

Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitedi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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