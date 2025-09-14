Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı

Gece vakitlerinde Orhangazi Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, 16 katlı bir yapının çatısında yaşanan hareketli dakikalar, ekipleri harekete geçirdi. Alınan bilgilere göre, üniversite öğrenimi için Düzce'ye gelen M.Y. adlı genç kız, yapının 3. katındaki evinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra çatıya çıktı. Genç kızın sesini işiten Muhammet B. ve Osman G. isimli iki vatandaş, çatıya çıkarak müdahalede bulundu. Genç kızı bulunduğu noktadan indirmeyi başaran ikili, kaygan zemin sebebiyle tekrar yukarı çıkamayınca itfaiyeden destek istedi. İhbar üzerine olay mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gayreti sonucunda, çatıda mahsur kalan üç kişi emniyetli şekilde kurtarıldı. Çeşitli bölgelerinden yaralandığı tespit edilen M.Y., Muhammet B. ve Osman G., ambulanslarla sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan kurtarma anları havadan dron ile saniye saniye görüntülendi.