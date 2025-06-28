Genç kız Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’ne giren üç genç kız boğuma tehlikesi geçirdi. İki genç kız çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı, olay yerine sevk edilen ekiplerin 3 metre derinlikte ulaştığı 17 yaşındaki genç kız ise hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar’dan Burdur'a gelen üç genç, Salda Gölü’nde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden ikisi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı, 17 yaşındaki Sultan K. isimli genç kıza ise vatandaşlar tarafından ulaşılamadı.

Sultan K.’ya, gölün yaklaşık 10 metre açığında ve 3 metre derinlikte ekipler tarafından ulaşıldı. AFAD ekipleri tarafından botla kıyıya çıkarılan genç kız, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

17 yaşındaki genç, ilk olarak Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Buradaki müdahalelerin ardından Antalya Şehir Hastanesi’ne nakledilen Sultan K.’nın entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.