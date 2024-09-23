Genç kız tarafından öldüresiye dövülmüştü. Engelli çoban konuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç kız tarafından öldüresiye dövülmüştü. Engelli çoban konuştu

Kahramanmaraş'ta bir kadın tarafından öldüresiye öldürülen ve başka bir kız tarafından da kayda alınan çoban konuştu.

Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bir genç kız tarafından öldüresiye dövülen, başka bir genç kız tarafından da görüntüye alınan engelli çoban “Çok dövdüler ellerinden zor kurtuldum” dedi.

Engelli çobanı dakikalarca odunla dövdü. O anları kaydettilerEngelli çobanı dakikalarca odunla dövdü. O anları kaydettiler

Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesinde Nail Yener isimli engelli çoban S.G. isimli genç kız tarafından önce tokatla sonra da sopa ile öldüresiye dövülmüş kız kardeşi M.G. ise bu anları saniye saniye cep telefonuyla görüntülenmişti.

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Bu olayın sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından iki genç kız gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmiş ve engeli çobana “bizi taciz etti” suçlamasında bulunmuştu. Bu suçlama sonrası engelli çoban gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı.

Çoban Yener, basın mensuplarının olayı sorması üzerine, “Ben hayvan otlatıyordum geldiler beni dövdüler. En son sopayla kafama vurdular. Kanlar içinde kaldım.

Çok dövdüler ellerinden zor kaçıp eve gittim” dedi. Çoban Yener, genç kızların alkol istediğini almayınca kendisini darp ettiğini de söyledi. Yener, daha sonra ailesiyle evine gitti. Bu arada iki kız kardeşin adliyedeki sorgusu devam ediyor.

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