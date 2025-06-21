Genç kızı öldüresiye dövdüler

Başkent Ankara'da 2 kız çocuğunun yaşıt kızlar tarafından dövülmesini konuşuyor. Bir kız, yaşıt kızın ellerini arkasından tutarak hareket kabiliyetini engelledi. Diğer 2 kızı ise saçını çekip, yumruk darbelerini kıza peş peşe indirdi.

Diğer tarafta da 2 kızın boğuşma görüntüleri dikkat çekti. Dayak olayı gerçekleştiren kızlar bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.

Arkadaşlarını dakikalarca döven çocukların, çektikleri videoları ise sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi.

Videoyu izleyenler "Bunlar okul öğrencisi. Bunların öğretmenleri, anaları, babaları yok mu? Genç nesil bu mu? Böyle evlat mı yetiştirilir?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.