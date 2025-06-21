Genç kızı öldüresiye dövdüler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara'da bir grup kız çocuğu, darp ettikleri arkadaşlarını kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoyu izleyenler "Bunların anaları, babaları, öğretmenleri yok mu?" demekten kendilerini alamadı.

Başkent Ankara'da 2 kız çocuğunun yaşıt kızlar tarafından dövülmesini konuşuyor. Bir kız, yaşıt kızın ellerini arkasından tutarak hareket kabiliyetini engelledi. Diğer 2 kızı ise saçını çekip, yumruk darbelerini kıza peş peşe indirdi.

Diğer tarafta da 2 kızın boğuşma görüntüleri dikkat çekti. Dayak olayı gerçekleştiren kızlar bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.

ssss.jpg

Arkadaşlarını dakikalarca döven çocukların, çektikleri videoları ise sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi.

Videoyu izleyenler "Bunlar okul öğrencisi. Bunların öğretmenleri, anaları, babaları yok mu? Genç nesil bu mu? Böyle evlat mı yetiştirilir?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Son Haberler
Beşiktaş yıldızını dünya devine vermedi
Beşiktaş yıldızını dünya devine vermedi
Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı
Kayaya çarpan küle döndü! Sürücü alevler içinde kaldı
Giresun’da Kahverengi Kokarca ile biyolojik mücadele!
Giresun’da Kahverengi Kokarca ile biyolojik mücadele!
Alman kültürünü tanıyıp rölyef sanatına merak sardılar
Alman kültürünü tanıyıp rölyef sanatına merak sardılar
Fenerbahçe aradığı kanadı Arabistan'da buldu: Beklenmedik transfer
Fenerbahçe aradığı kanadı Arabistan'da buldu: Beklenmedik transfer