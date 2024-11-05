Genç kızın Batman'daki haykırışı tüm ülkenin takdirini kazandı: Burası Türkiye ne Kürdistanı cahil!

İçişleri Bakanlığı dün sabah saatlerinde Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Kayyum atama kararı sonrasında polis ekipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili belediyelerde güvenlik tedbirleri aldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı'nın Batman Belediye Başkanı'nı görevden alıp yerine atama yapmasına tepki gösteren bir grup, görevden alınan Belediye Başkanı Gülistan Sönük ile birlikte belediye binası önünde toplandı. Binaya girmeye çalışan gruba polis ekipleri engel oldu. Uyarıları dikkate almayan ve belediye binasına zorla girmek isteyen kişilerden 9’u gözaltına alındı. Belediye önünde bekleyen grubun bazı üyeleri polise taş atarak saldırdı. Polis ekipleri, taşkınlık çıkaran gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti ve 66 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 75’e ulaştı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"SEN TÜRKİYE’DE YAŞIYORSUN, BURASI KÜRDİSTAN DEĞİL"

Bu olayların ardından sosyal medyada yayılan bir video ise gündem oldu. Batman’da kayyum atamasına tepki göstermek için belediyeye yönelen bir halk otobüsü şoförüne, sınava yetişmeye çalışan bir genç kız çok sert tepki gösterdi.

Genç kız, “Sınav var diyoruz. Ne Kürdistan’ından bahsediyorsun! Sen Türkiye’de yaşıyorsun, farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" diyerek otobüs şoförüne çıkıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ DESTEK VERDİ

Video kısa sürede gündem olurken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan genç kıza destek geldi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Batman’da belediye otobüsünde kahraman bir kızımız okula sınava giderken Kürdistan naraları atan bir lümpene gereken dersi veriyor. Sevgili kızım, gözlerinden öpüyorum. Yalnız değilsin. Zafer Partisi yanında” İfadelerini kullandı.