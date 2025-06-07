Genç kızın cesedi parkta bulundu: Ev arkadaşı tutuklandı

Queensland polisinden gelen bilgilere göre, Pheobe Bishop’ın cesedi Bundaberg’in güneybatısındaki Good Night Scrub Ulusal Parkı’nda bulundu. Cesedin bulunduğu saat yaklaşık 14.30. Pheobe’nin kaybolmasından üç hafta sonra gelen bu haber, ailesi ve bölge halkını derinden sarstı.

Genç kızın annesi Kylie Johnson, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Kızım kaybolduğunda kalbimin kırıldığını sanıyordum, ama bu... Bu beni paramparça ediyor."

Pheobe’nin kız kardeşi Kaylea Bishop ise Bundaberg mahkemesi önünde yaptığı duygusal çağrısında, “Elinizde Pheobe hakkında herhangi bir bilgi varsa, lütfen ortaya çıkın. Üç hafta çok uzun bir süre. Onu evimize istiyoruz. Çok seviliyordu ve çok özleniyor,” dedi.

Polis, Pheobe’nin 15 Mayıs sabahı Bundaberg Havalimanı yakınlarında son kez görüldüğünü açıkladı. Genç kız, Batı Avustralya’ya, erkek arkadaşını ziyaret etmeye gitmek üzere uçuş rezervasyonu yaptırmıştı. Pheobe ile aynı evde kalan James Wood ve Tanika Bromley, genç kızın ölümünden dolayı cinayet ve cesede müdahale suçlamalarıyla tutuklandı. Polis, zanlıların Pheobe’nin cesedini birden fazla kez taşıdığını belirtti.

Detektif Müfettiş Craig Mansfield, “Pheobe’yi sağ olarak bulmayı umut etmiştik ama soruşturmamız bunun mümkün olmadığını net şekilde gösterdi,” dedi. Zanlıların araçları ve evleri üzerinde yapılan aramalarda yasadışı silahlar bulunduğu için daha önce başka suçlamalarla da karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

Polis, Pheobe’nin cesedinin bulunduğu alanda geniş çaplı bir inceleme başlattı. Ayrıca, Wood’un suç mahalli ilan edilen Gin Gin’deki evden ayrıldıktan sonra araçta yaşamaya devam ettiği bilgisi verildi. Bundaberg Belediye Başkanı Helen Blackburn ise, “Topluluk için çok üzücü bir gün ve Pheobe’nin ailesi için yıkıcı bir kayıp,” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Gin Gin topluluğunda Pheobe için anma töreni düzenlenecek.