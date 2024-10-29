Genç kızın esrarengiz ölümü

Görele'de akşam saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, Yeşiltepe Mahallesi'nde kayalıkların arasında bir ceset gördü ve durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz’a ait olduğunu tespit etti.

İlk incelemelerde, cesedin vücudunda morluklar dışında kesici veya delici yara izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan, Damla Nur Kavraz’ın liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği ancak bir bölüme yerleşememesi nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

Genç kızın intihar mı ettiği, cinayete mi kurban gittiği ya da kazara mı öldüğü araştırılıyor.