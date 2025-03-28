Eylemci genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Gözyaşlarına boğuldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de protestolar başladı. Saraçhane’deki bir sokak röportajına katılan genç kızın söyledikleri kan dondurdu.

“7 YAŞINDAYKEN İSTİSMARA UĞRADIM”

Hiçbir parti için Saraçhane’ye gelmediğini söyleyen genç kız, daha 7 yaşındayken cinsel istismara uğradığını, bu kişinin ise insan pedofili ve kamu personeli olarak işe alındığını söyledi. Genç kız, “Buraya geldim, çünkü bir umut olduğunu gördüm. Bütün kadınlar için...”

“TIP FAKÜLTESİNDE TEDAVİ GÖRDÜM”

Yaşadığı bu iğrenç olayın ardından Tıp fakültesinde tedavi gördüğünü söyleyen genç kız, çocuk ve ergen ruh sağlığı ile buraya geldiğini ifade etti. Kız, “İnsanların bu arayışını görünce içimde tekrar bir umut belirdi ve ben tekrar buraya gelmek istedim” ifadelerini kullandı.

KPSS İÇİN CANINI VEREN ATANMIYOR…

Muhabirin herkesin farklı problemleri farklı dertleri var ve burada birleşiyorlar gibi durum mu var? sorusuna ise genç kız, "Evet herkesin ayrı problemleri var fakat buradaki ortak sorun adaletsizlik hukuksuzluk. Devletimiz sağ olsun sapıkları katilleri kendi bünyesi altında çalıştırmaktan gurur duyuyor. Binlerce öğretmen binlerce insan KPSS için canını veriyor belki atanamıyor ama bir çocuk tacizcisi kamu personeli olarak işe alınıyor tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak gözyaşları içinde Türkiye'deki adalet sistemine feryat etti.