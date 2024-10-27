'Genç kızlar bana bakmıyor' demişti! Rafet El Roman eleştirileri nasıl tiye aldı

"Benim en büyük heyecanım karşı cinse olan hayranlığım ve düşkünlüğümdür. Genç kızlar artık bana bakmıyor. Yaşlanıyorum herhalde" açıklamasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Rafet El Roman, kendisine gelen tepkilerin ardından bir içerik üreticisinin sözlerini örnek verip tepkileri tiye aldı.

'Genç kızlar artık bana bakmıyor' açıklaması sonrası sosyal medyada gündem olan Rafet El Roman eleştirel yorumlara bakın nasıl yanıt verdi.

El Roman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben de baktım bazı yorumlara. Hatta çok güldüm. Bir influencer arkadaşımız 'Zaten genç kızların size bakması problem değil, sizin hala onlara bakmanız problem' demiş. Sizi gidi sizi”.

NE OLMUŞTU?

Rafet El Roman gazetecilerinin “Hayatta sizi neler heyecanlandırır?” sorusu üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

“Tehlikeli sporları ve adrenalini sevmem. Benim en büyük heyecanım karşı cinse olan hayranlığım ve düşkünlüğümdür. Genç kızlar artık bana bakmıyor. Yaşlanıyorum herhalde. Düzenli bir ilişkim artık yok. Kadından kadına koşmak büyük yorgunluk ama iyi hayat arkadaşınız varsa çok güzel vakit geçirip hayatın tadını çıkartırsınız.”

İki kızı ve bir oğlu olan Rafet El Roman, eski eşlerine maddi olarak baktığını söylemişti.

“Benim nafaka gibi bir problemim yok. Zaten çocuklarımın annelerine ben bakıyorum. Severek ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bunu onlar da inkar etmez.”

Rafet El Roman açıklamalarını “Bilmediğim bir çocuğum var mı, bilmiyorum. Ama öyle bir şey karşıma çıkarsa kesin o çocuğa da sahip çıkarım” diyerek noktalamıştı.