Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi

Olay, merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisi otopark alanında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, otoparkta toplananlar arasında yer alan bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın sonrasında kızlar arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Çevredekiler ise kavgayı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, iki kızın araçla otoparktan çıktığı sırada otomobilden inmesi ve başka kızlarla kavgaya girmesi, grubun tekme tokat kavga etmeleri ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırdığı görülüyor.