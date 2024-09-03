Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi

Kaynak: İHA
Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi

Konya'da bir grup genç kızların arasında çıkan kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle zorlukla yatıştırıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisi otopark alanında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, otoparkta toplananlar arasında yer alan bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Sözlü tartışmanın sonrasında kızlar arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Çevredekiler ise kavgayı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, iki kızın araçla otoparktan çıktığı sırada otomobilden inmesi ve başka kızlarla kavgaya girmesi, grubun tekme tokat kavga etmeleri ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırdığı görülüyor.

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