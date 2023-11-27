Genç kızları sosyal medyada bekleyen estetik tehlikesi açıklandı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Ersan, estetik müdahalelerin sadece uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirterek, amatör uygulamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve kullanılan filtreler, güzellik kavramını değiştirdi. Dr. Öğr. Ü. Mert Ersan, sosyal medyanın ve toplumsal beklentilerin estetik trendlerini şekillendirdiğini ifade etti.

Dr. Öğr. Ü. Ersan, "Bir ünlüye veya beğendiğiniz birine benzemek yerine, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Herkesin yüz yapısı farklıdır ve estetik işlemler de buna göre planlanmalıdır." dedi.

“ESTETİK CERRAHİ GİRİŞİMLER UZMAN ELLERDE YAPILMALI”

Dr. Öğr. Ü. Mert Ersan, “Son yıllarda estetik işlemlere olan talebin arttığını ve bunun birçok kişi için bir kazanç yolu olarak görüldüğünü belirtti. Fakat bu işlemleri yapmaya yetkili olmayan kişilerin birçok soruna yol açabildiğini vurguladı.

Yasal olarak ‘estetik’ kelimesini içeren tek tıp dalının plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi olduğunu hatırlattı ve uzman olmayan kişilerin yaptığı estetik müdahalelerin istenmeyen sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Dr. Öğr. Ü. Ersan şunları söyledi:

“Biz hem asistanlık eğitimimiz hem de tecrübe ettiğimiz vakalar sayesinde kendimizi çok daha iyi geliştirdik. Bir işi yapabilmek, o işi yapmaya hak kazanmak anlamına gelmiyor. Merdiven altı uygulamalar sonucu karşılaştığımız durumlarda hastayı tekrar sağlığına kavuşturmak için çok büyük emek harcıyoruz. Günümüzde sadece dolgu, botoks gibi cerrahi olmayan işlemler değil, ehil olmayan eller tarafından cerrahi girişimler de yapılıyor ne yazık ki. Bu tarz işlemler deri ve deri altı anatomisini bilen, konuyu ayrıntılı bir şekilde inceleyebilen, hem teorik hem pratik anlamda ciddi bir deneyime sahip ve karşılaştığı sorunları çözebilecek hekimler tarafından yapılmalı. Bu hem bizler hem de toplum sağlığı için çok önemli.”

“ERKEN ESTETİK YAŞI KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA YÜKSEK”

Estetik yaşının erken yaşlara indiğini söyleyen Dr. Öğr. Ü. Mert Ersan, özellikle kız çocuklarının toplumdaki güzellik algısından daha çok etkilendiğini ifade etti.

Ersan, “Toplumsal güzellik algısı, sosyal medya gibi etkenler kız çocuklarını daha çok etkiliyor. Özellikle ergenlik sonrasında kız çocukları görünüşlerine daha çok önem gösteriyor” dedi.

Burun estetiği, gençler arasında popüler bir operasyon olsa da, yüz gelişimi tamamlanmadan yapılması sakıncalıdır.

Dr. Öğr. Ü. Mert Ersan, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Dr. Öğr. Ü. Ersan, erken yaşta burun estetiği yaptırmanın yüzün diğer bölümlerinin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini, nefes alma problemlerine ve estetik kaygılara yol açabileceğini belirtiyor.

Dr. Öğr. Ü. Ersan, burun estetiği yaptırmak isteyen gençlerle iyi bir iletişim kurulması gerektiğini, operasyonun sürecini, sonuçlarını ve risklerini anlamalarının sağlanması gerektiğini söylüyor.

Ayrıca, burun estetiği yapılırken sadece görünüm değil, fonksiyonun da korunması gerektiğini, her hastaya uygun bir burun planlaması yapılması gerektiğini ifade ediyor.