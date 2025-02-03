Genç kızların imdadına jandarma yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç kızların imdadına jandarma yetişti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsü kızlara hava atmak için tabanca ile ateş eden maganda jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Magandaya ehliyetsiz araç kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Kaya Sokak'ta meydana geldi. 3 genç kız sokakta sohbet ettikleri sırada sokaktan motosikletle geçmekte olan 2 kişiden biri, elindeki tabancayla defalarca ateş etti.

Hızla kaçmaya çalışan motosikletli kişiler, evinden sokağa çöp atmak için çıkan jandarma uzman çavuş tarafından yakalandı. Jandarma 2 kişiyi yakalayıp, şüphelinin elindeki tabancaya el koyduktan sonra polis ekiplerine haber verdi.

Motosiklet sürücüsü E.A.'ya (15) ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygulanırken, kurusıkı tabancayla ateş eden A.T. (15) ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin kızların yanından geçerken ateş ettiği ve hemen ardından jandarmanın şahısları yakaladığı anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Genç kızların imdadına jandarma yetişti

Genç kızların imdadına jandarma yetişti

Genç kızların imdadına jandarma yetişti

Genç kızların imdadına jandarma yetişti

Genç kızların imdadına jandarma yetişti

Genç kızların imdadına jandarma yetişti

Genç kızların imdadına jandarma yetişti

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