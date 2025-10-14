18 Yaş Altı (U18) Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın son maçında Portekiz'le karşı karşıya geldi.

Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz, golünü 55'inci dakikada Eduardo Ferreira'nın attığı golle maçı 1-0 kaybetti.

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti.

Bugün oynanan maçların ardından Portekiz, turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken İspanya ikinci, Romanya üçüncü, Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.

U19 TAKIMI HIRVATİSTAN'DA SAHAYA ÇIKTI

19 Yaş Altı (U19) Milli Futbol Takımı ise Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında Polonya'yla mücadele etti.

Zagreb kentindeki NK Tresnjevka Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, Deniz Eren Dönmezer'in 75'inci dakikada kendi kalesine attığı golle Polonya'ya 1-0 yenildi.

Turnuvanın ilk maçında Danimarka'ya 5-1 yenilip, ikinci müsabakada İsveç'i 4-2 mağlup eden milliler, böylelikle organizasyonu bir galibiyet, iki mağlubiyet ile tamamladı.