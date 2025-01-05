Genç milli yarışçı prestijli takımla anlaştı

Kaynak: DHA
Genç milli yarışçı prestijli takımla anlaştı

Kazandığı başarılar ile genç yaşta Türk motorsporları tarihine adını yazdıran Alp Aksoy dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Genç milli sporcu, motorsporlarının en prestijli takımlarından Prema Racing ile anlaştı.

Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma unvanına sahip Alp Aksoy, 2025’te pistlerde yeni hedefler peşinde koşacak.

Prema Racing, FIA Formula 2, FIA Formula 3, FRECA ve Formula 4 şampiyonalarında yarışan bir dünya devi olarak biliniyor. Formula 1’e giden yolda bir yetenek fabrikası olarak kabul edilen takım, geçmişte Charles Leclerc, Mick Schumacher ve Pierre Gasly gibi isimleri zirveye taşıdı.

Bununla birlikte, Prema Racing, farklı serilerde kazandığı şampiyonluklarla hem pistlerde hem de genç yeteneklerin yetiştirilmesinde lider konumunu koruyor. Formula 2 Takımlar Şampiyonluğu – 2020 ve 2021 yıllarında üst üste elde edilen zaferlerle, Formula 2’de zirveye adını yazdırdı. Formula 3 Takımlar Şampiyonluğu – 2019’dan itibaren beş kez (2019, 2020, 2022, 2023 ve 2024) şampiyon olarak, bu seride en başarılı ekiplerden biri oldu. FRECA Takımlar Şampiyonluğu – 2019, 2020, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine) serisinde liderliği kimseye bırakmadı. Formula 4 İtalya Takımlar Şampiyonluğu – 2020, 2022, 2023 ve 2024’te kazandığı unvanlarla genç yetenekleri zirveye taşıdı.

5 YAŞINDAN BU YANA PİSTLERDE

Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

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