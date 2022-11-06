﻿Ada Tan Avrupa Şampiyonu

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Brest şehrinde 93 sporcunun katıldığı organizasyonda Ada Tan'ın iki şampiyonluk elde ettiği belirtildi.

Urla Deniz Kulübü'nün sporcusu Ada'nın Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra erkeklerde yine aynı kulüpten Artun Şenol'un 15 yaş altında ikinci olduğu kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen IQ Foil Gençler Avrupa Yelken Şampiyonası'nda hem 15 yaş altı hem de 17 yaş altı kızlar kategorisinde şampiyon olan Ada Tan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Brest şehrinde düzenlenen IQ Foil Gençler Avrupa Yelken Şampiyonası'nda hem 15 yaş altı hem de 17 yaş altı kızlar kategorisinde altın madalya kazanan Ada Tan'ı yürekten kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ada Tan’ın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gençler Avrupa Yelken Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."