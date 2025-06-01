Genç mimar, yapay zeka ile geleceği şekillendiriyor

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu İçim Atlı, tasarımlarına yapay zekayı entegre ederek projeler üretiyor. "Geleceği Yeniden Tasarlamak" adlı serisinde, atıl durumda olan mekanları yapay zeka destekli görüntü oluşturma araçları ile yeniden tasarlıyor. Genç mimar İçim Atlı, "Mimaride yapay zeka sadece bugünü tasarlamakla ilgili değil; henüz hayal etmediğimiz gelecekleri tahmin etmek ve şekillendirmek için de bir araçtır" dedi.

Kariyerine Portekiz'de devam eden Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu İçim Atlı, kendi markası ZIA AI Studio adı altında yapay zeka teknolojisini kullanarak projeler üretmeye başladı. Şimdiye dek katıldığı yarışmalardan ödüllerle dönen Atlı, yapay zeka destekli görüntü oluşturma araçlarıyla geleceği tasarlıyor. "Geleceği Yeniden Tasarlamak" adlı projenin ilk ayağında, 2029 Nordik Dünya Kayak Şampiyonası'nın düzenleneceği Finlandiya Lahti Spor ve Sergi Merkezi'ne odaklandı. Lahti Spor Merkezi'nin bugünkü hali ve 2100 yılındaki halini yapay zeka ile karşılaştıran Atlı, tesisin çok işlevli yüzme havuzu, festival alanı, kış ve yaz sporları merkezi olarak kullanıldığı farklı versiyonlarını tasarladı.

OLİMPİYAT MEKANLARINI YENİDEN TASARLADI

Olimpiyat oyunları gibi büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapan ancak zamanla kullanım dışı kalan alanları dönüştürme fikriyle yola çıkan İçim Atlı, şunları söyledi:

"Finlandiya'daki Lahti Spor ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek olan 2029 Nordik Dünya Kayak Şampiyonası, bu sembolik yerin çok işlevli kullanımını yeniden hayal etmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Amacım, doğayla uyum içinde yaşayan, biyolojik çeşitliliği destekleyen ve yıl boyunca kullanılabilen alanlar tasarlamaktı. Mevsimsel düşünce ile yenilikçi tasarımı birleştirerek, hem büyük etkinliklerde hem de gündelik hayatta fayda sağlayabilecek esnek mekânlar oluşturmayı hedefledim. Doğayla birlikte yaşamanın ve bir arada yaşamanın yeni yollarını öngörerek hem büyük etkinliklere hem de günlük hayata fayda sağlayan yenilikçi çözümler önerebiliriz."