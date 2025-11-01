Aydın genelinde birçok gencin yeteneklerini keşfetmesini sağlayan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde eğitim gören genç mucitler, 3 yıllık eğitimlerinin ardından mezun oldu.



On binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya 11 farklı alanda eğitim veren Deneyap Teknoloji Atölyesi genç mucitlerine yol göstermeye devam ediyor. Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan Aydın Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde de mezuniyet heyecanı yaşandı. 3 yıllık eğitimlerini tamamlayan 59 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu. Birbirinden farklı projelerle dikkat çeken genç mucitler mezuniyet sevinci yaşarken, öğrencilere diplomaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından takdim edildi.



Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda "Aydın Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyesinde 59 öğrenci, 3 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen tören kapsamında gerçekleştirilen programa İl Müdürümüz de katılım sağladı, öğrencileri tebrik ederek diplomalarını takdim etti" ifadeleri yer aldı.