Genç nesillerin beyni daha büyük çıktı

Son yıllarda sıkça görülen hastalıklardan biri olan demansın nüfus yaşlandıkça otuz yıl içinde daha fazla artması bekleniyor. Ancak yapılan bir araştırma gençlerde demans görülme ihtimalinin düşeceğini ortaya koydu.

ABD’de ve Avrupa’da demans görülme sıklığı son 30 yılda demans görülme sıklığı her 10 yılda yüzde 13 azaldı. genç nesillerin daha sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı yaşam tarzına bağlı olarak demans görülme sıklığının daha fazla düşmesi beklenebilir.

Yapılan araştırmalar daha büyük beyne sahip olan Alzheimer hastalarının bilişsel performansının daha iyi olduğunu ortaya koydu. Davis Kaliforniya Üniversitesi Nörüloji Bölümü’nden bilim insanları aynı durumun gençlerde demansın az görülmesini sağlayıp sağlamayacağı konusunu araştırdı. Araştırma ile insan beyninin büyüklüğünün zaman içinde arttığı ve bunun genç nesillerde bunama riskini azaltabileceği ortaya kondu.

Uzmanlar, genç nesillerin hem genel hem de bölgesel olarak daha büyük beyin hacmine sahip olduğunu vurgulayarak başta genetik olmak üzere sosyal, kültürel ve eğitim gibi faktörlerin bunda rol oynayabileceğinin altını çiziyor.

Ancak uzmanlar daha büyük beyne sahip olmanın daha zeki olunacağı anlamına gelmediğine dikkat çekilirken beyin büyüklüğünün ileride yaşanabilecek sorunlara karşı bir tampon görevi gösterebileceğini vurguladı.

Sağlıklı yaşam, düzenli egzersiz ve hafızayı geliştirmenin beyin hacmini artırmada önemli yer tuttuğu belirtiliyor.