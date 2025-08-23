Genç oyuncu evli rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! “Büyüğündür sus dediler”

Kaynak: Haber Merkezi
Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Akyaka, 2022’de yer aldığı Tozluyaka dizisinde, rol arkadaşı tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia ederek mesajları ifşa etti.

2022 yılında Tozlukaya dizisinde rol alan Doğa Lara Akkaya, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü.

0o9.webp

EVLİ ROL ARKADAŞI TARAFINDAN SÖZLÜ VE YAZILI TACİZE UĞRADI İDDİASI

Akkaya, rol aldığı dizide, evli rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından 21 yaşındayken sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia etti.

Paylaştığı mesajlarla iddiasını destekleyen oyuncu, yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşarak sessizliğini bozdu. Açıklamaları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

0o.webp

"‘BÜYÜĞÜNDÜR, SUS’ DEDİLER"

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisinde yaşadığı taciz iddialarını kamuoyuyla paylaştıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

O dönemde 21 yaşında olduğunu vurgulayan Akkaya, yapım şirketine durumu bildirdiğinde “‘Büyüğündür, sus’ dediler” sözleriyle yaşadıklarının geçiştirildiğini söyledi. Şirketin daha sonra kendisine, “Doğa, bir daha biz bu adamla çalışmayız, çok üzgünüz” dediğini kısa süre önce aynı ismin yeni projelerinde yer aldığını görünce sessizliğini bozduğunu belirtti.

g.webp

“İLK İŞİMDİ, AĞZIMI AÇAMADIM”

Akkaya, sosyal medya paylaşımında “İlk işimdi, ağzımı açamadım” ifadelerini kullanarak, Tayanç Ayaydın’ın kendisini hem sözlü hem yazılı olarak taciz ettiğini ileri sürdü.

Oyuncu, bu iddialarını desteklemek için Ayaydın’a ait olduğu belirtilen mesajları da paylaştı. Mesajlarda Ayaydın’ın, “Dünyanın en güzel kadını!”, “Sen çok özelsin, benim için” gibi ifadeler kullandığı, Akkaya’nın ise bu mesajlara karşılık olarak rahatsızlığını dile getirdiği görüldü.

Akkaya, paylaşımını “Yine yalnız mıyım?” sorusuyla bitirirken, Tayanç Ayaydın henüz bir açıklama yapmadı.

ii.jpg

image-w856.webp

tozluyaka-haber-resim-2355b02b-63a6-437b-98ea-3d153ac24b95.webp

oo.jpg

