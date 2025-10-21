"Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos’ta İstanbul Kartal’da fırtınanın şiddetliyle devrilen ağacın altında kalmıştı.

Bu üzücü olayın ardından komada olduğu öğrenilen ve yoğun bakımda tedavisi devam eden genç oyuncunun geçtiğimiz günlerde durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığı iddia edilmişti. Bu iddialar kısa sürede sosyal medyada hızla yayılmıştı. Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız’ın babası Kaya Yıldız, oğlunun sağlık durumunu açıkladı.

BİLİNCİ HİÇ AÇILMADI

Ünlü oyuncunun oğlunun son durumuna ilişkin Onedio.com'a açıklamalarda bulundu.

İddiaları yalanlayan Kaya Yıldız, oğlunun tedavisinin sürdüğünün ve bilincinin hiç açılmadığını açıkladı.

Doktorların kazanın ardından 1-2 saat yaşayacağını ancak 67 gündür tedavisinin sürdüğünü açıklayan Kaya Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim hala yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor. Sosyal medyada durumuna ilişkin yanlış anlaşılma oldu, yanlış haberler dolaşmaya başladı. İbrahim kafasından darbe aldı ve gözleri, ciğerleri, böbrekleri zarar gördü ve vücudunda kırıklar vardı. Bunlar biraz toparlamaya başladı ama hala tedavisi sürüyor. Bilinci kapalı ve kafatasının bir bölümü alındı.

"HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR”

"Doktorlar kazanın ardından 1-2 saat yaşayacağını söylediler ama bugün 67. gün. Oğlumuzun iyi olması için dua ediyoruz. Doktorlar çok ilgileniyorlar. Bu süreçte 6 kez operasyon geçirdi. Doktorlar hala olumlu konuşmasa da biz iyi olacağına inanıyoruz. 'Sevindirici haber geldi' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Biz bu süreçte İbrahim'den hiçbir tepki almadık ancak bizi sevindiren İbrahim'in aldığı hasarlara rağmen hayata tutunması. Tansiyonu sıfıra inmişti, dışarıdan yüksek doz basılıyordu ancak normale döndü. Hayati tehlikesi sürüyor, hiçbir tepki alamadık ama onun mücadelesi bize umut oluyor."

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Kaya Yıldız, İbrahim Yıldız'ın oyuncu arkadaşlarının bu süreçte yalnız bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını da açıkladı.

Sık sık ziyaretine gelip aileye destek olduğunu belirten Yıldız, yoğun bakım sürecinde doktorlar, hasta yakınları, oyuncular ve İbrahim Yıldız'ın sevenleri tarafından hiç yalnız bırakılmadıklarını ekledi.