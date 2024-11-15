Genç oyuncu Real Madrid’i reddetti: Nedeni Arda Güler

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Genç oyuncu Real Madrid’i reddetti: Nedeni Arda Güler

İspanyol devi Real Madrid, transferde hiç tahmin etmediği bir şokla karşılaştı. Genç oyuncu, İspanyol devini Arda Güler’e yaklaşımları nedeniyle reddetti.

Talip olduğu her oyuncuyu transfer etmesiyle bilinen Real Madrid’in bir genç oyuncu tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Alman basınında çıkan haberlere göre genç oyuncunun İspanyol devini reddetmesinin nedeni, Teknik Direktör Ancelotti’nin Arda Güler ve Endirck’e yaklaşımı oldu.

İtalyan hocanın, 2 futbolcuya yaklaşımı transfer piyasası üzerinde şimdiden etki yarattı. Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre yeni Luka Modric olarak lanse edilen 21 yaşındaki Martin Baturina, Real Madrid'den gelen teklifi reddetti.

Real Madrid'in Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat futbolcuya, 2 yılı başka bir İspanyol kulübünde kiralık olmak şartıyla 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Ancak futbolcunun büyük bir takımın ayrılmaz parçası olmak istediği bu yüzden Real Madrid'i reddettiği belirtildi.

Arda Güler ve Endrick gibi potansiyeli çok yüksek 2 futbolcunun kulübeye mahkum edilmesi Baturina'nın, Ancelotti'nin kendisine süre vereceğine inanmamasının önünü açtı.

Sport'ta yer alan haberde Baturina'nın Real Madrid'e gitmenin kariyeri için en iyisi olup olmadığını düşünen ilk genç futbolcu olabiliceği ifade edildi. Ancelotti'nin takımın başında olduğu sürece genç yıldızlar için Real Madrid'in ideal bir yer olmaktan uzak olduğu vurgulandı.

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