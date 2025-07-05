Genç oyuncunun ölümü sinema dünyasını yasa boğdu! Fantastik Dörtlü'yle tanınıyordu

McMahon, son olarak Mart 2025’te Teksas’ın Austin kentinde, Nicolas Cage ile başrolü paylaştığı The Surfer filminin galasında görülmüştü. Galada, oyuncunun belirgin kilo kaybı dikkat çekmiş, McMahon hastalığını kamuoyuyla paylaşmamıştı.

ACI HABERİ EŞİ DUYURDU

McMahon’ın 2014 yılından bu yana evli olduğu eşi Kelly Paniagua, yaptığı duygusal açıklamada, “Sevgili kocam Julian McMahon, kanserle verdiği cesur mücadelenin ardından huzur içinde aramızdan ayrıldı. Julian, hayatı, ailesini, arkadaşlarını, işini ve hayranlarını çok sevdi. En büyük arzusu, mümkün olduğunca çok insana neşe getirmekti” dedi. Paniagua, bu zor dönemde ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini de rica etti.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Julian McMahon, özellikle 2003-2010 yılları arasında rol aldığı Nip/Tuck dizisindeki Dr. Christian Troy karakteriyle dünya çapında ün kazandı. Deadwood dizisindeki performansıyla Drama Dalında Altın Küre’ye aday gösterilen oyuncu, FBI: Most Wanted gibi yapımlarda da yeteneğini sergiledi. Sinemada ise son olarak The Surfer filminde Nicolas Cage ile kamera karşısındaydı. Cage, McMahon’ın vefatının ardından yaptığı açıklamada, “En sevdiğim insanlardan birini kaybettik. Bu acı beni derinden sarstı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

JULİAN MCMAHON KİMDİR

McMahon, 1994-1995 yılları arasında şarkıcı Dannii Minogue ile, 1999-2001 yılları arasında ise Brooke Burns ile evliydi ve Burns’ten bir kızı bulunuyor. Oyuncu, 2014’ten bu yana Kelly Paniagua ile evliydi. Julian McMahon, son olarak geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali’nde The Surfer filminin tanıtımı için Nicolas Cage ile kameralara poz vermişti. Hayranları ve meslektaşları, onun sıcak kişiliği ve etkileyici performanslarıyla hatırlamaya devam edecek.