İngiliz oyuncu William Rush, 31 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, annesi ve Coronation Street dizisinin oyuncularından Debbie Rush sosyal medya hesabından açıkladı.

Rush’ın vefatının ardından büyük bir yas yaşandığı ailesi tarafından ifade edildi.

William Rush, televizyon kariyerine çocuk yaşta başladı. En çok, BBC One’da yayınlanan “Waterloo Road” dizisinde canlandırdığı Josh Stevenson karakteriyle tanındı.

Bunun yanı sıra Grange Hill, Shameless, Casualty ve Vera gibi İngiltere’nin popüler yapımlarında da rol aldı. 2016 yılında The X Factor yarışmasına katılarak müzik alanında da kendini gösterdi.

Ailenin paylaştığı bilgilere göre William Rush, aynı zamanda organ bağışçısıydı ve bu sayede hayatını kaybettikten sonra da başkalarına umut oldu.

Genç yaşta gelen vefatı, hayranlarını ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğarken, sosyal medyada Rush için çok sayıda taziye mesajı yağdı.