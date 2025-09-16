Genç oyuncuya sakatlık şoku! Ameliyat edildi

Samsunspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Bedirhan Çetin bugün ameliyata alındı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bedirhan Çetin, sağ diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle bugün Doç. Dr. Tunay Erden tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Samsunspor’da Rick Van Drongelen, Lubo Satka, Toni Borevkovic ve Yunus Emre Çift ile birlikte stoper rotasyonunda yer alan Bedirhan Çetin, Türkiye U19 Milli Takımı’nda da süre alıyordu.

Geçen sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Çetin; Türkiye Kupası'nda 2 maçta, U19 Süper Ligi'nde de 9 karşılaşmada forma giydi.

Bedirhan Çetin U20 Milli Takımı'yla 1 maçta, U19 Milli Takımı'yla 6 maçta, U18 Milli Takımı'yla 11 maçta, U17 Milli Takımı'yla 9 maçta ve U16 Milli Takımı'yla 12 maçta görev aldı.