Genç pilotlara TEKNOFEST'te İHA eğitimi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Genç pilotlara TEKNOFEST'te İHA eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen uluslararası ve liseler arası İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmalarında takım pilotlarına eğitimler verdiklerini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen uluslararası ve liseler arası İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmalarında takım pilotlarına eğitimler verdiklerini belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli unsuru insan kaynağımızı yetkinliklerle donatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST kapsamında düzenlenen uluslararası ve liseler arası İnsansız Hava Aracı yarışmalarında takım pilotlarına eğitimler veriyoruz. TÜBİTAK tarafından organize edilen eğitim programı, teorik derslerin yanı sıra uçuş öncesi simülatör eğitimi ile nitro motorlu radyo kontrollü uçaklarla ve dronlarla uçuşları içeriyor. Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir'de bulunan İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen eğitimlere 184 takım pilotumuz katılıyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli unsuru insan kaynağımızı yetkinliklerle donatmaya devam edeceğiz" dedi.

Genç pilotlara TEKNOFEST'te İHA eğitimi

Genç pilotlara TEKNOFEST'te İHA eğitimi

Genç pilotlara TEKNOFEST'te İHA eğitimi

Genç pilotlara TEKNOFEST'te İHA eğitimi

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