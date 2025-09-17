Genç polis memurunun kahreden ölümü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Genç polis memurunun kahreden ölümü!

Bolu'nun Mengen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilip, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, trafik polisi olan sürücü Talha Uluadaoğlu (27) yaşamını yitirdi.

dha-272805-2.jpg

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mengen- Zonguldak karayolunun Dorukhan Tüneli mevkisinde meydana geldi. Mengen yönünden Devrek istikametine ilerleyen Talha Uluadaoğlu yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandıAnne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandı

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Talha Uluadaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Uluadaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından mora götürüldü.

Öte yandan, Uluadaoğlu'nun Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Efsane komutan hakkında flaş karar!
Efsane komutan hakkında flaş karar!
Çivril’de tarihi keşif! Miryokefalon Kalesi bulundu: 849 yıllık sır çözülüyor
Kayıp kale bulundu: 849 yıllık sır çözülüyor!
Mahmut Uslu'dan flaş Ali Koç ve Sadettin Saran yorumu: Biri veren, biri alan!
Mahmut Uslu'dan flaş Ali Koç ve Sadettin Saran yorumu: Biri veren, biri alan!
Finale yükseldi! Nesrin Baş adım adım altın madalyaya ilerliyor
Finale yükseldi! Nesrin Baş adım adım altın madalyaya ilerliyor
Bakan Tekin'den öğretmen adaylarına tepki çeken sözler
Bakan Tekin'den öğretmen adaylarına tepki çeken sözler