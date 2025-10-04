Genç psikolog motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde psikolog olduğu öğrenilen 25 yaşındaki sürücü, kullandığı motosikletin refüje çarptığı kazada hayatını kaybetti.


Kaza, Öğretmenler Mahallesi D-400 Karayolu Hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Naim Altınışık (25) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarpıp savruldu. İhbar üzerine yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Altınışık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Psikolog olan Altınışık'ın, evli olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

