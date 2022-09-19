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Aleyna Tilki'nin konseri yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden iptal oldu

Osmancık 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkacak olan Aleyna Tilki'nin konseri sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek belediye tarafından iptal edildi

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 08:46
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada yaptığı paylaşımın kurbanı oldu. Konseri iptal edildi

Aleyna Tilki'nin konseri yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden iptal oldu
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Çorum'un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali’nde şarkıcı Aleyna Tilki’nin sahne alması bekleniyordu.  Osmancık ilçesinde yapılacak olan festivalde Aleyna Tilki’nin konseri iptal edildi.

 OSMANCIK BELEDİYESİ KAMUOYUNA  AÇIKLAMA YAPTI

"Kamuoyuna Saygılarımızla;

Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16 – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir.

Festival kapsamında “Halk Konseri” ve “Gençlik Konseri” olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı “Aleyna Tilki” davet edilmiştir.

İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır.

24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN YAPTIĞI PAYLAŞIM

 

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