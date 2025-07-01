Genç şarkıcı bir anda yere kapaklandı! O anlar sosyal medyada olay oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Genç şarkıcı bir anda yere kapaklandı! O anlar sosyal medyada olay oldu

Genç şarkıcı Eda Eryurt sahnede şarkı söylediği esnada talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü isim sahnede şarkısını söylerken bir anda yere düştü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Genç şarkıcı Eda Eryurt şarkı söylediği sırada geri adımlar atarken biranda yere kapaklandı. Ünlü isim son konserinde talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkısını söylerken geri adımlar atan ünlü isim bir anda yere kapaklandı.

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O anları Instagram hesabından paylaşan genç müzisyen, videoya “Bugün sahneye ait hissedeceğim dedikten sonra ben” notunu düştü.

Video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Nazar annem, nazar', 'Çok güldüm, kusura bakma', 'Düşme bağrışını mikrofona söyleme profesyonelliği' gibi yorumlar yapıldı.

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