Genç şarkıcı canlı yayında intihara kalkıştı!

İstanbul'da genç şarkıcı Pelin T., evinde sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. İzleyenlerin karşısında intihara kalkışan Pelin T., ihbar üzerine eve gelen ekipler tarafından yerde bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ikamet eden şarkıcı Pelin T., sevenlerini korkuttu.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Pelin T., izleyenlerin karşısında iple intihar hazırlığı yaptı. Genç şarkıcı, o sıralarda takipçilerinden gelen onlarca yorumu da dinlemedi.

Sabah Gazetesi'nin habere göre olayın ciddiyetini anlayan bazı takipçileri, hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla adrese gelen ekipler genç şarkıcıyı yerde yatar vaziyette buldu.