Sıla Akgül'ün ölümüne neden olmuştu! Mahkeme 1,5 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da 14 Aralık 2022 tarihinde Muğla-Aydın karayolunda meydana gelen ve 15 yaşındaki Sıla Akgül'ün hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili olarak, acılı aile manevi tazminat davasını kazandı. Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi, kazada kusurlu bulunan sürücü Tolga Yağcı'nın ailesine toplam 1,5 milyon TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kaza, sabah saatlerinde Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkiinde meydana gelmişti. Yatağan'dan Menteşe istikametine seyreden otomobil sürücüsü Tolga Yağcı'nın kullandığı araç, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sıla Akgül'e çarpmıştı. Ağır yaralanan Sıla Akgül, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

ol.jpg

CEZA DAVASI YARGITAY'DA SÜRÜYOR

Kazanın ardından sürücü Tolga Yağcı hakkında açılan ceza davasında ilk olarak 24 bin TL adli para cezası verilmişti. Bu karar, istinaf mahkemesi tarafından bozulmuş yapılan yeniden yargılamada ise sürücüye 5 yıl hapis cezası verilmşti. Dosya şu anda Yargıtay'ın incelemesinde bulunuyor ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, verilen hapis cezasının onanması yönünde görüş bildirdi.

o0.jpg

AİLE AVUKATI: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Sıla Akgül'ün ailesinin avukatı Didem Alaca, müvekkilleri adına açılan manevi tazminat davasında verilen kararla ilgili olarak, "Mahkeme, ailemize toplam 1,5 milyon TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karşı tarafın bu karara itiraz hakkı olsa da, bilmeliyiz ki hiçbir maddi değer, kaybettiğimiz canımızı geri getirmeyecektir. Bu süreçte adalet yerini bulmaya çalışıyor, ancak acımız çok büyük" şeklinde konuştu.

