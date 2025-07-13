Genç sporcu, Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç sporcu, Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü oldu

Eskişehir'den Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Berat Ayberk Göçmen, Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Eskişehir'den Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Berat Ayberk Göçmen, Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası, 9-12 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de düzenlendi. Şampiyonaya, Eskişehir'den genç sporcu Berat Ayberk Göçmen de katılım sağladı. Organizasyonda 66 kilogram sikletinde yarışan sporcu, gösterdiği başarılı performans ile Türkiye 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Genç sporcu, Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü oldu

Genç sporcu, Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü oldu

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