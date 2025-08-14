Genç sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor camiası yasa boğuldu...

Düzenleme: Kaynak: AA
Genç sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor camiası yasa boğuldu...

Türkiye Cimnastik Federasyonu, 17 yaşındaki parkur sporcusu Doruk Aydın’ın İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, parkur branşı gençler kategorisinde yarışan Doruk Aydın’ın vefat haberini açıkladı.

Federasyonun yaptığı açıklamada, “Parkur branşı gençler kategorisi sporcumuz Doruk Aydın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybettiÜnlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Doruk Aydın, İstanbul’un Silivri ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Haberler
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret