Genç sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor camiası yasa boğuldu...

Türkiye Cimnastik Federasyonu, parkur branşı gençler kategorisinde yarışan Doruk Aydın’ın vefat haberini açıkladı.

Federasyonun yaptığı açıklamada, “Parkur branşı gençler kategorisi sporcumuz Doruk Aydın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Doruk Aydın, İstanbul’un Silivri ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.