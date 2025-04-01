Genç sporcudan dev başarı: 2032 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek

Masa tenisi antrenörü anne ve babasının izinden giden Aybige, çok küçük yaşlarda spora başladı. Antrenman salonlarında ailesini izleyerek başlayan ilgisi, kısa sürede tutkuya dönüştü. Sistemli çalışmaları ve yeteneğiyle kısa sürede dikkati çeken Aybige, En İyi 16’lar Türkiye Şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok ulusal başarıya imza attı.

Üstündağ, masa tenisinde hem ulusal hem uluslararası alanda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor. U11 kategorisinde dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselen genç sporcu, şimdi 2032 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor.

Aybige, masa tenisine çok küçük yaşlarda başladı. Annesinin yoğun çalışma temposu nedeniyle zamanının çoğunu babasıyla geçirdiğini söyleyen Üstündağ, “Babamı antrenmanlarda izledikçe masa tenisine ilgi duymaya başladım. Oynadıkça daha çok sevdim. Masa tenisi artık benim için bir tutku oldu” dedi.

Spor hayatını disiplinli bir programla sürdüren Aybige, günlük rutinine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Günlük antrenmanlarımızı bazen daha yoğun yapıyoruz. Maç kombinasyonları üzerine çalışıyoruz. Bugüne kadar Makedonya, Kosova, Fransa, İsviçre, Almanya gibi sekiz ülkeye gittim. Son olarak dünya ikinciliğine yükseldim. Günlük bir programım var, buna mümkün olduğunca sadık kalmaya çalışıyorum. Bu sayede okul ödevlerimi de yapabiliyorum. Okul derslerim de tenis kadar önemli. Not ortalamam 90, bu da beni mutlu ediyor. Büyüdüğümde de pilot olmak istiyorum.”

Kendisini örnek alan çocuklara ve ailelerine de mesaj veren Aybige, “Spora küçük yaşta başlayacak çocuklar önce bunu gerçekten istemeli. Ailelerin de destek olması çok önemli. Bir şeyler başarmak için düzenli zaman ayırmak ve disiplinli çalışmak gerekiyor. Masa tenisine yeni başlayacaklar için önerim, tekniği en baştan doğru öğrenmeleri. Çünkü sonra düzeltmek çok zor oluyor” ifadelerini kullandı.

Aybige’nin babası ve aynı zamanda Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde masa tenisi antrenörü Mehmet Babür Üstündağ ise “Ailece masa tenisçisiyiz ama Aybige’ye bir baskı yapmadık. Bizi izleyerek kendi ilgisini keşfetti. 2021’de ilk resmi turnuvasına katıldı. 2024 itibarıyla milli takım ve açık turnuvalarda boy göstermeye başladı. Şu an U11 kategorisinde dünya ikincisi. Hedefimiz, bu başarıyı yaş gruplarıyla birlikte üst seviyeye, yani olimpiyat düzeyine taşımak” diye konuştu.

Baba Üstündağ, başarıya ulaşmanın bir baskı sonucu değil, bilinçli gelişim süreciyle mümkün olduğunun altını şu sözlerle çizdi:

“Okulla birlikte sporu yürütmek kolay değil. Yaşıtlarının katıldığı sosyal etkinliklere her zaman dahil olamıyor ama biz masa tenisiyle sosyal yaşamı birlikte planlamaya çalışıyoruz. Gittiğimiz turnuvalarda şampiyonluk baskısı oluşturmadık. Amacımız onun yeni sosyal ortamlar tanıması, yeni rakiplerle oynaması ve gelişmeye açık bir sporcu olması. Bundan sonraki hedefimiz 2032 Avustralya Olimpiyatları’nda Aybige’nin Türkiye’yi masa tenisinde temsil etmesi.”

Sözlerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm destekçilere teşekkür ederek devam eden Mehmet Babür Üstündağ, “Ahmet Aras Başkanımıza, kulüp yetkililerine, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Bu başarı sadece bizim değil, Muğla’nın başarısı. Bu destek, yeni sporcuların da önünü açacaktır” dedi.

Aynı zamanda Aybige’nin antrenörü olan annesi Hale Balım Üstündağ ise kızının yolculuğunu, şu sözlerle anlattı:

“Onun başarılarını görmek beni hem bir anne hem bir öğretmen olarak çok mutlu ediyor. Nisan ayında önce takım ve ferdi Türkiye Küçükler Şampiyonası, ardından Kayseri’de Minikler Türkiye Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ve Ağustos’ta Avrupa Minikler Şampiyonası’na katılacağız. Olimpiyat hedefimiz için çok çalışmamız gerekiyor.”

Anne Üstündağ, sporcu çocuk yetiştirmek isteyen ailelere ise “Çocuklarına güvensinler, onları desteklesinler. Aybige’nin geldiği nokta da bu güvenin ve desteğin sonucudur” tavsiyesini verdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların elde ettiği başarıların, Muğla adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İnanıyorum ki bu başarıların sayısı artacak, Muğla’mız önemli bir spor merkezi haline gelecek”

“Muğla’nın genç sporcuları hem ulusal hem de uluslararası arenada göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Her biri, azimleriyle, disiplinleriyle ve yetenekleriyle geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sporu teşvik etmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Bu anlayışla hem altyapıya yatırım yapıyor hem de sporcularımıza ihtiyaç duydukları her alanda destek veriyoruz. Bugün dünya sıralamasında yer alan bir sporcumuz varsa, bu yalnızca bireysel bir başarı değil; Muğla’nın gençlerine sunduğu olanakların, doğru politikaların ve ortak emeğin bir sonucudur. Tüm sporcularımıza, onları yetiştiren ailelerine ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu başarıların sayısı artacak, Muğla’mız önemli bir spor merkezi haline gelecektir.”