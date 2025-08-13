Genç Sultanlar dolu dizgin

Kaynak: AA
Filenin genç sultanları, Sırbistan’ı set vermeden devirerek Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Sırbistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 25-14, 25-23 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Milli takım, Japonya-Hırvatistan karşılaşmasının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

15 Ağustos Cuma günü oynayacak çeyrek finale mücadelesi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

