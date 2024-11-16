Genç teğmenlere başkanlardan destek! Mansur Yavaş: Atatürk'e bağlılık suç değildir İmamoğlu: Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman yanındayım

Kaynak: Haber Merkezi
Genç teğmenlere başkanlardan destek! Mansur Yavaş: Atatürk'e bağlılık suç değildir İmamoğlu: Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman yanındayım

Mezuniyet törenlerinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin disipline sevk edilmesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. Her iki başkan da öğrencilere destek verdi.

"Atatürk’e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz!" diyen Mansur Yavaş, öğrencilerin yeminini “Bu kararlı duruş, Cumhuriyet’in ruhunu temsil etmektedir” diyerek değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genç teğmenlerin disipline sevk edilmelerinin üzücü olduğunu söyleyerek "Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı açıklamada Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurmuştu.

MANSUR YAVAŞ: ATATÜRK'E BAĞLILIK SUÇ DEĞİLDİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş iki teğmene tebligat gönderilmesine tepki gösterdi.

Mansur Yavaş yaptığı açılamada "Atatürk’e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz! Disipline sevk edilen genç teğmenlerimizin ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ diyerek gösterdikleri bu kararlı duruş, Cumhuriyet’in ruhunu taşımaktadır. Bu kararın yeniden değerlendirilmesinin doğru olacağına inanıyorum. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİNİN HER ZAMAN YANINDAYIM

“Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım.”

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