YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Genç TEMA Topluluğu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen “ÜNİDES – Kampüsüne Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat” projesi kapsamında örnek bir çevre etkinliğine imza attı.

Etkinlik, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erdem Gülümser, Doç. Dr. Müge Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Ergin’in danışmanlığında; Bitki Koruma Bölümü 3. sınıf öğrencileri Zerda Karakurt ve Harun Sarialtun’un koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 150 adet zeytin fidanı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, akademik ve idari personel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, TEMA Vakfı gönüllüleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla kampüs alanına dikildi.

Genç TEMA Topluluğu üyeleri, etkinliğin amacının gençlerde çevre bilincini artırmak, gönüllülük ruhunu güçlendirmek ve sürdürülebilir doğa sevgisini kampüs yaşamının bir parçası haline getirmek olduğunu vurguladı.

Katılımcılar, dikilen fidanlarla kampüse yeni bir yeşil nefes kazandırırken, etkinlik ‘Yeşil bir kampüs, sürdürülebilir bir gelecek’ vurgusuyla son buldu.