Bu defa yaşlı amca Konyalı gence akıl verdi: Genç ''Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var'' deyince yaşlı amca kendini tutamadı

Sokak röportajlarında sık sık karşımıza çıkan “telefonunu çıkarcı dayıların” yerini bu kez bir başka genç aldı.



Sosyal medyada yayın yapan “Bi’ Haber TV” kanalında yayınlanan sokak röportajında genç adam hükümeti savundu, yaşlı adam “hep aynı terane” dedi.



“Bir dakika gel bakayım. Neymiş 2023?” diyen yaşlı amca, “2023’te Allah izin verirse Devletimizin yanında olacağız.” yanıtını alınca, “E 20 yıldır yanında ya. Cahillik bu! Neymiş 2023’in özelliği?” sorusunu yöneltti. Bu sefer, “Ülkemizin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor.” karşılığını alan amca, “72 yaşındayım hep aynı laf hep dedikodu hep safsata...” diyerek yanıt verdi.



Devamında genç, “Allah izin verirse ülkemiz iyi yerlere çıkacak.” derken amca, “Nereye çıktı? Ne oldu?” dedi. Genç ise “Çıkacak sabretmek lazım.” demekle yetindi.



yenicaggazetesi.com.tr