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  • Bu defa yaşlı amca Konyalı gence akıl verdi: Genç ''Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var'' deyince yaşlı amca kendini tu

Bu defa yaşlı amca Konyalı gence akıl verdi: Genç ''Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var'' deyince yaşlı amca kendini tutamadı

Sokak röportajlarında roller tersine döndü. Bir genç "Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor." deyince yaşlı amca “Cahillik bu! 72 yaşındayım hep aynı laf hep dedikodu hep safsata...” yanıtını verdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:24
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Genç ''Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var'' deyince yaşlı amca kendini tutamadı: Bu defa yaşlı amca Konyalı gence akıl verdi

Bu defa yaşlı amca Konyalı gence akıl verdi: Genç ''Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var'' deyince yaşlı amca kendini tutamadı
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Sokak röportajlarında sık sık karşımıza çıkan “telefonunu çıkarcı dayıların” yerini bu kez bir başka genç aldı.

Sosyal medyada yayın yapan “Bi’ Haber TV” kanalında yayınlanan sokak röportajında genç adam hükümeti savundu, yaşlı adam “hep aynı terane” dedi.

“Bir dakika gel bakayım. Neymiş 2023?” diyen yaşlı amca, “2023’te Allah izin verirse Devletimizin yanında olacağız.” yanıtını alınca, “E 20 yıldır yanında ya. Cahillik bu! Neymiş 2023’in özelliği?” sorusunu yöneltti. Bu sefer, “Ülkemizin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor.” karşılığını alan amca, “72 yaşındayım hep aynı laf hep dedikodu hep safsata...” diyerek yanıt verdi.

Devamında genç, “Allah izin verirse ülkemiz iyi yerlere çıkacak.” derken amca, “Nereye çıktı? Ne oldu?” dedi. Genç ise “Çıkacak sabretmek lazım.” demekle yetindi.

yenicaggazetesi.com.tr

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DÜZGÜN
26.10.2022 11:18
SİZLER VE SİZİN GİBİ DÜŞÜNEN 2023 degil 100yılda geçse daha kötü olacagız bu gençlerde akıl tutulması var her şeyi yüce ALLAHA bırakmaktan oda bıktı artık olumlu hiç bir iş yok laf salatasını çok.  
 
The bilen amca
26.10.2022 11:14
Tek oyun var. Seçimlerde onu almak için şeytanın aklına gelmeyecek twknik taktik bombardimani oluyor. Tek oy'un var. Her şey onu almak için.  
 
Helal
26.10.2022 11:05
Bu kez Amca yaşlı neslin onurunu kurtarmış valla :D  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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