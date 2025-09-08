Genç yaşta unutkanlıkla ilgili uzmanlardan kritik öneriler

Son yıllarda yapılan araştırmalar, gençlerin dijital cihazlarla geçirdiği sürenin artmasıyla birlikte hafıza ve konsantrasyon sorunlarının da paralel olarak yükseldiğini ortaya koydu.

Alman sinirbilimci Manfred Spitzer, bu durumu tanımlarken, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi dijital araçların aşırı kullanımının bilişsel yeteneklerde bozulmaya yol açtığını vurguladı.

Spitzer'a göre, sürekli bilgi akışına maruz kalmak ve anlık tatmin beklentisi, beynin derinlemesine öğrenme ve bilgiyi kalıcı hale getirme kapasitesini zayıflattı.

Genç yaşta unutkanlığın altında yatan nedenler arasında sadece dijital bağımlılık değil, aynı zamanda yoğun ve stresli yaşam koşulları, uyku düzensizlikleri, kalitesiz uyku, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik faktörler de öne çıktı.

Uzmanlar, genç yaşta beyin hasarına yol açabilen bazı hastalıklar, kazalar ve hatta beyin operasyonlarının da unutkanlığa sebep olabileceğini belirtti.

Epilpsi gibi nörolojik rahatsızlıklar da bu tabloyu ağırlaştırabildi. Prof. Dr. Derya Uludüz ise genetik yatkınlıklar, kafa travmaları ve bazı enfeksiyonların (HIV gibi) da gençlerde unutkanlık riskini artırdığına dikkat çekti.

Uzmanlar, bu durumla mücadele için teknolojiden uzak zaman geçirme, fiziksel aktiviteyi artırma ve dijital cihazlarla araya bilinçli sınırlar koyma gibi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

HiDoctor'dan bir uzman, genç yaşta unutkanlık belirtileri gösteren bireylerin mutlaka bir nörolog ve psikologdan destek alması gerektiğini vurguladı. Bu destek, unutkanlığa neden olan altta yatan fiziksel veya psikolojik sorunların teşhis edilip tedavi edilmesinde kritik rol oynadı.

Dijitalleşmenin yoğun olduğu günümüzde, bu konuya dikkat çekmek ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak büyük önem taşıyor.

Dijital çağın getirdiği bu zorluklarla başa çıkmak için bilinçli teknoloji kullanımı ve erken teşhis büyük önem taşımakta.