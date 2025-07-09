Genç yıldız Beşiktaş'a transferini anlattı: 'En iyi fırsattı...'

Beşiktaş'ın genç yıldızı Keny Arroyo, transfer süreci ve Türkiye'deki ilk aylarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

19 yaşındaki Arroyo, "Menajerim çok büyük bir takımdan teklif aldığımı söyledi. Başka kulüplerden de teklifler vardı ama Beşiktaş'a gelmenin en iyi fırsat olduğunu düşündüm" dedi.

'ÇOK ÜŞÜDÜM'

Türkiye'de ilk kez karla tanıştığını söyleyen genç futbolcu, "Hayatımda ilk defa burada kar gördüm. Aslında güzel ama çok üşüdüm, tırnaklarıma kadar soğuğu hissettim. Çok sevdiğimi söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'taki hedeflerini de paylaşan Arroyo, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı olduklarını vurguladı. Arroyo, "Bu seneki hedefimiz, Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek ve ligde de şampiyon olmak. Benim hedefim de mümkün olduğu kadar gol ve asist yapmak." sözlerini sarf etti.