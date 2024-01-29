Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı

Oyuncu olan Sydney Sweeney, HBO'nun gençlik dizisi olan 'Euphoria'da ki kusma sahnesinini tüm çıplaklığı ile anlattı.
Sweeney, YouTube’da yayınlana ‘Hot Ones’ isimli programa katıldı.
Katıldığı programda kusma sahnesini gerçekleştirdiği anları anlatan 26 yaşındaki genç yıldız, kusmuk sahnesinde kullanılan kusmuğun nasıl yapıldığını ve yönetmenin ne istediğini açıkladı.
Sahne esnasında kullanılan kusmuğun aslında sadece süt ve su ile karıştırılan malzemelerden elde edildiğini açıklayan Sweeney, dizinin yönetmeni için ‘Büyük planları var’ ifadelerini kullandı.
Yönetmen olan Sam Levinson’un her yerde kusmuk görmek istediğini belirten Sweeney, şu şekilde devam etti:
“O sahnede ağzımı kusmuk ile doldurdular. Şimdiye kadar yaşadığım en iğrenç an buydu”