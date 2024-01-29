Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı

Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı
Kaynak: OdaTv
HBO dizilerinden gençlerin gözde yapımı Euphoria’da akıllara durgunluk veren kusma sahnesi, ‘Cassie’ karakteri tarafından tüm detayları ile anlatıldı.
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Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı 1

Oyuncu olan Sydney Sweeney, HBO'nun gençlik dizisi olan 'Euphoria'da ki kusma sahnesinini tüm çıplaklığı ile anlattı.

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Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı 2

Sweeney, YouTube’da yayınlana ‘Hot Ones’ isimli programa katıldı.

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Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı 3

Katıldığı programda kusma sahnesini gerçekleştirdiği anları anlatan 26 yaşındaki genç yıldız, kusmuk sahnesinde kullanılan kusmuğun nasıl yapıldığını ve yönetmenin ne istediğini açıkladı.

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Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı 4

Sahne esnasında kullanılan kusmuğun aslında sadece süt ve su ile karıştırılan malzemelerden elde edildiğini açıklayan Sweeney, dizinin yönetmeni için ‘Büyük planları var’ ifadelerini kullandı.

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Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı 5

Yönetmen olan Sam Levinson’un her yerde kusmuk görmek istediğini belirten Sweeney, şu şekilde devam etti:

“O sahnede ağzımı kusmuk ile doldurdular. Şimdiye kadar yaşadığım en iğrenç an buydu”

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