Gencecik yaşında eski kocası tarafından otomobilde vurularak öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gencecik yaşında eski kocası tarafından otomobilde vurularak öldürüldü

Nevşehirde kadın kuaförü olarak çalışan 28 yaşındaki Mine Özcan eski eşi Hüseyin Ç. tarafından otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 19.00 sularında Yeni Mahalle'deki alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleşti. Açık otoparktaki 50 AEM 178 plakalı aracın içinde hareketsiz bir kadının bulunduğu gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine intikal eden ekiplerin yaptığı kontrolde, araç içindeki Mine Özcan'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Araç ve çevresinde inceleme yapan polisler kadının 1 ay önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Mine Özcan'ın cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Mine Özcan'ın eski eşi Hüseyin Ç.'nin, Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

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