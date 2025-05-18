Gençler 90’lar şarkıları ile coştu

EnFest Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen 90'lar konseri, kulakların pasını sildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen EnFest etkinlikleri kapsamında gençler; spor, kültür, sanat ve eğlence dolu bir festival atmosferinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı doyasıya kutluyor. Festival kapsamında, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından Milli İrade Meydanı'nda 90'lar konseri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmeni Tuğçe Erenci'nin solist olarak sahne aldığı konserde, Oda Orkestrası Şefi Engin Şen de piyano eşliğinde seslendirdiği şarkılarla adeta nostalji rüzgarları estirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde dinleyicilere, 90'lı yılların sevilen pop şarkılarından oluşan bir repertuvar sunuldu. Şarkılara hep birlikte eşlik eden gençler, konser boyunca doyasıya eğlendi.