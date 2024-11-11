Gençler AKP’ye yüz çevirdi! Şaşırtan veri ortaya çıktı

AKP'nin 2023 Genel Seçimleri için gençlere sunduğu 9 bin 500 liralık telefon ve bilgisayar ile 5 bin 500 liralık destek projesine ilgi düşük kaldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri esnasında konu gündeme geldi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Kaç genç bilgisayar desteği, mobil telefon desteği ve internet desteği almıştır? Bu 20 milyar lira bütçenin ne kadarı kullanılmıştır” sorularını yöneltti.

10 MİLYAR LİRALIK BÜTÇEDEN 480 MİLYON TL HARCANDI

Aşkın Bak’ın paylaştığı verilere göre, milyonlarca üniversite öğrencisinden sadece 37 bin 345 öğrenciye bilgisayar desteği, 109 bin 749 öğrenciye telefon desteği verildi. 10 milyarlık bütçeden 480 milyon TL harcama yapıldı.

Bakanın yanıtını değerlendiren Bakırlıoğlu, “10 milyar liralık telefon ve bilgisayar desteği bütçesine gençlerimizden toplam 480 milyon liralık talep olmuş. Gençlerin çoğunlukla kullanmadığı cihazları kapsayan bu desteğin hiçbir işe yaramadığını rakamlar açıkça ortaya koymaktadır. İktidar şova gelince var, icraate gelince yok” ifadelerini kullandı.

Bakıroğlu, bu destek paketinin seçimi kaybetme korkusuyla yaşama geçirildiğini de belirtti ve “Ayrıca cihaz alan öğrencilerin bir kısmı da geri ödemeyi alamayınca mağdur olmuşlardır. Şikâyetlerini platformlara taşıyan öğrenciler geri ödemeler için ‘2 hafta dediler. 4 ay oldu’ ifadelerini kullanarak yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler” ifadelerini kullandı.