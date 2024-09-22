Gençler arasında en sevilen 10 siyasetçi belli oldu

ORC Araştırma şirketi, 16-20 Eylül tarihlerinde 17-29 yaş aralığındaki bin 950 katılımcı ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. Yapılan ankette katılımcılara, "En sevdiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu soruldu.

Ortaya çıkan verilere göre ilk iki sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

LİSTEDE ERDOĞAN İLK SIRADA

Listeye, gençlerin verdiği cevaplar doğrultusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi isimler de yer aldı.

İşte ORC Araştırma’nın anketine gençlerin verdiği yanıtlar,

1-) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 21,9

2-) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 17,4

3-) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 16,5

4-) CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,6

5-) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 9,1

6-) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 7,2

7-) Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 6,5

8-) Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 5,3

9-) CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 3,7

10-) İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 1,8